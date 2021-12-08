ÇYDD, salgından etkilenen öğrencilere desteğe devam ediyor

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Salgın dönemi en çok öğrencileri ve onların eğitim hayatını etkiledi. Birçok çocuk ve genç, fırsat eşitsizliği sebebiyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) hazırladığı burs projeleriyle kırılgan gruplarda yer alan öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Üniversite öğrencilerinin eğitimine destek verilen “Bir Işık Da Siz Yakın” burs projesi için 43. İstanbul Maratonu’nda 284 koşucuyla birlikte başlatılan bağış kampanyası sona erdi. Kampanyada toplanan 852 bin 345 TL bağışla 267 üniversite öğrencisine burs desteği sağlandı.

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, zor durumdaki öğrencilere verilen destekleri şöyle anlattı:

“Salgın koşulları nedeniyle oldukça zorlu şartlar altında eğitimlerine devam eden liseli kız öğrencilerimize Anadolu’da Bir Kızım Var (ABKV), üniversite öğrencilerimize Bir Işık Da Siz Yakın (BISY) ve teknolojik imkânlara ulaşamayan hem ortaöğretim hem de üniversite öğrencilerimize ‘Öğrencilere Bilgisayar Desteği ‘burs projeleriyle destek olduk. Bu dönem Anadolu’da Bir Kızım Var projesi öğrenci sayısı yüzde 13 oranında artarken, şubelerden gelen yoğun taleple birlikte Bir Işık Da Siz Yakın projesi öğrenci sayısı da yüzde 33 oranında arttı. Öğrencilere Bilgisayar Desteği projesi ile de öğrencilerimize toplam 4 bin 140 cihaz ulaştırdık. 2021-2022 döneminde öğrencilerimize 3 bin adet daha cihaz ulaştırmayı hedefliyoruz.”

Her yıl bursiyer öğrenci sayılarının yüzde 5 oranında artırılması hedefine dikkat çeken Prof. Yüksel, “Sürdürdüğümüz burs projelerimiz ile bu dönem, 19 bin 549 öğrencimizin hikâyesini değiştirdik. 1995 yılında başlayan Bir Işık da Siz Yakın üniversite projemiz kapsamında bugüne kadar 38 bin 435 üniversite öğrencisi ÇYDD burslarıyla öğrenimini tamamladı. 1997 yılından bu yana bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın destekleriyle toplam 91 bin 8 ortaöğretim ve lise öğrencisi Anadolu’da Bir Kızım Var projesi kapsamında burs aldı” dedi.

BİLİMİN ÇAKIL TAŞLARI

Prof. Yüksel’in verdiği bilgilere göre, eğitimde fırsat eşitliğini yaratmaya ve çağdaş eğitimle çağdaş birey ve topluma ulaşmaya yönelik çalışmaların yürütüldüğü çağdaş eğitim merkezleri (ÇEM), salgın sürecinden en çok etkilenenler oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan toplam 30 ÇEM’de uygulanan eğitime destek projeleri hemen dijital ortama taşınarak atölye, etkinlik ve eğitimlerin aksamaması için uğraşıldı.

Ferhat Şenatalar Çağdaş Etkinlik Merkezi’nde (FSÇEM) çocuk, genç ve kadınlara yönelik çalışmalarla 901 kişiye ulaşıldığını anlatan Prof. Dr. Ayşe Yüksel, şöyle devam etti:

“Eylül 2021 tarihinden itibaren eğitime destek projelerini yüz yüze gerçekleştirmeye başlayan FŞÇEM, kurulduğu günden bu yana ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği etkinliklerin yanı sıra her dönem en az iki tane kadın ve aile güçlenme çalışmalarına yönelik projeler uygulayarak yılın 11 ayında çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 döneminde de etkinliklerine devam edecek olan FŞÇEM, özellikle 5. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen Bilimin Çakıl Taşları Projesi ve Pozitif Ergen Gelişimi Programı (PERGEL) ile daha fazla öğrenciye destek olmayı hedefliyor.

Bu dönem birden fazla uygulanacak ‘Bilimin Çakıl Taşları Projesi’nin ilk oturumu 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecek ve kapanış toplantısı 10 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ocak ayını takip eden haftalarda projenin ikinci programı başlatılacak. PERGEL projesi de Şubat 2022 tarihinde uygulanmaya başlayacak.”

Bu öğretim yılının hedefleri:

- Derneğiin sahiplendiği her alanda daha fazla savunuculuk yapmak.

- Çağdaş topluma giden yolda savunuculuk yapılacak yeni alanlar yaratmak.

- Eğitime destek projelerine katılımı yüzde 41 oranında artırarak daha çok öğrenciye ulaşmak.