Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama: Kesinleşen bir şey yok
'Huysuz Virjin' karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, ölümünden önce tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış ancak iki yeğeni, 'vasiyetnamenin iptali' davası açmıştı. Önceki gün mahkemenin davayı karara bağladığı ve Dursunoğlu'nun vasiyetinin yerine getirildiği iddia edildi. ÇYDD'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum
yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümünden
yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan
evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.
İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI
Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile
Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.
Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece
resmileştiği iddia edildi.
ÇYDD: KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK
Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; Çağdaş Yaşamı
Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu
belirtildi.
ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok,
dava hala sürüyor" denildi.
YEĞENLERİ ANMA TÖRENİNE KATILMADI
Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan
mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını
bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok
sayıda kişi katılmıştı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden
yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.
Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
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