Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama: Kesinleşen bir şey yok

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:45

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümünden yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakmıştı.

İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI

Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetinin mahkemece resmileştiği iddia edildi.

ÇYDD: KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.

YEĞENLERİ ANMA TÖRENİNE KATILMADI

Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.

Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.