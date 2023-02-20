İzmir’de 8 okula tahliye kararı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:43

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 09:43

İstanbul Valiliği'nin 93 okulu boşaltma kararının ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı öncesi 8 okulun boşaltılacağını duyurdu.

128 OKUL 36 OKUL YAPILDI

Twitter hesabından açıklama yapan Köşger, 2020’deki İzmir depremi öncesi 83 okulun yıkılarak yenilenme çalışmalarının başladığını belirterek, “Deprem sonrasında ise 30 okulda hasar kaydı tespiti yapılmıştır. Bu okullarda da gerekli incelemeler yapılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 15 okulda daha üniversitelerce yapılan incemeler sonucunda yıkım kararı alınmıştır. Toplam 128 yıkım kapsamındaki okuldan 36 okulun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime kazandırılmıştır. Yık-Yap kapsamında 47 okulun yapımı ise devam etmektedir. Geriye kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmış olup ihale süreçlerine başlanmıştır. Kalan 25 okulun proje çalışmaları ise devam etmektedir” dedi.

“64 OKUL EĞİTİME KAZANDIRILDI”

Proje çalışması devam eden 25 okulun da kısa sürede ihale süreçlerinin başlayacağını ifade eden Vali Köşger, “Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okul, 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırılmıştır. Yine Yık-Yap kapsamı haricinde 15 okulun yapımına devam edilmektedir. 7 okulun projelendirme işlemleri tamamlanmak üzere olup ihale süreçlerine en kısa sürede başlanacaktır. Güçlendirme kapsamında ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Güçlendirme kapsamında 29 okulumuzun güçlendirme inşaatları devam etmektedir. Hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile yapılan 2 okulumuz ile beraber ilimizde 64 okulun yapımı devam etmektedir” diye konuştu.

“8 OKUL TAHLİYE EDİLECEK”

Vali Köşger açıklamasının en sonunda da “Bunlara ilaveten Pamukkale Üniversitesinin incelemeleri sonucu riskli görülen sekiz okul da tahliye edilecektir. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, anlayışı ve desteği için teşekkür eder, 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci yarısının hayırlı olmasını dilerim” dedi.