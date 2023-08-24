Depremlerden en çok çocuklar etkileniyor: En büyük ihtiyaç sosyalleşme

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Yıkıcı depremlerden, krizlerden, tüm olumsuz olaylardan en çok çocukların etkilendiği herkesin bildiği bir gerçek. Ancak bu etkilerin en aza indirilebilmesi için alınan önlemlerin, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı da görülüyor.

(Senem Başyurt)



AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ile depremlerin çocuklar üzerindeki etkileri ve yapılması gerekenler üzerine görüştük.

Depremden çocuklar nasıl etkileniyor? Depremin çocuklar üzerinde kısa ve uzun vadeli sonuçları neler oluyor? Depremler sonrasında çocukların içinde bulunduğu tehlikeler neler?

Tüm dünyada, afet ve krizlerin olumsuz sonuçlarından en fazla çocuklar etkileniyor. Çocuklar, özellikle beyinlerinin en hızlı gelişim gösterdiği 0-6 yaş arasında, afet ve krizlerin olumsuz etkilerine karşı savunmasız hale geliyor. Fiziksel, bilişsel, davranışsal ve psikososyal gelişimleri tehdit altında kalıyor. Oysa çocukların yeterli bakım hizmetlerinden faydalanmaya, eşit öğrenme fırsatlarına erişebilmeye, gelişmeye ve potansiyellerini gerçekleştirmeye ihtiyaçları var. Özellikle erken yaşlarda çocukların ve bakım verenlerinin desteklenmesi kritik öneme sahip.

Deprem bölgelerinde çocukların en büyük ihtiyaçları neler oluyor? AÇEV’in bu konudaki gözlemleri neler?

Erken çocukluk eğitimi uzmanlarımızın saha taramaları bize gösteriyor ki çocukların en temel ihtiyacı, güvenli bir ortamda, yaşıtlarıyla birlikte, bir yetişkin gözetiminde sosyalleşmek ve gelişimlerini destekleyecek yarı yapılandırılmış faaliyetlere katılmak. Biz hem bu ihtiyacı karşılamayı hem de uyguladığımız bilimsel temelli programlarla eğitim kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

‘ÇOCUK VE AİLE MERKEZLERİ’

AÇEV, depremden etkilenenler için neler yapıyor?

Adıyaman, Gaziantep-Nurdağı ve Hatay-Defne’de bulunan konteyner kentlerde “Çocuk ve Aile Merkezleri” kuruyoruz.

Tüm merkezlerimizde, çocukların öğrenme kapasitelerini desteklemek üzere farklı yaş gruplarına ayrı ayrı olacak şekilde program uygulamalarının yapılacağı dört sınıf, konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği “Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi”, yetişkin sınıfı ve teknoloji sınıfı gibi alanlar bulunuyor. Merkezlerimizde, başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusundagüncellediğimiz bilimsel temelli eğitim programlarımızı uyguluyoruz. Öncelikli olarak 5-6 yaş grubundaki çocuklar ile “Yaz Dönemi Okul Öncesi Eğitim Programı”na başladık. Bu program ile depremden etkilenen çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi için çalışıyoruz. Çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve dil gelişimlerini destekleyebilmeyi ve ilkokula hazır başlamalarını sağlayabilmeyi hedefliyoruz.?

Merkezden uzak ilçelerde ve köylerde yaşayan çocuklara, anne babalara ve kadınlara ise gezici hizmet araçlarımızla ulaşıyoruz. Çocuklar, maalesef depremde evleriyle birlikte kişisel eşyalarını, eğitim malzemelerini ve oyuncaklarını da kaybetti. Bu nedenle çocukları, kendilerine ait erken çocukluk gelişim setleri ile de destekliyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız, içerisinde hijyen kiti, kırtasiye ürünleri, oyuncaklar, kitaplar ve ebeveynler için yönergeler bulunan ‘Mutlu Çantam’ı bölgedeki çocuklarla buluşturuyoruz.”