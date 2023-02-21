Depremzede öğrenciler hangi illere gönderildi? En çok hangi ilde depremzede öğrenci var?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından eğitim - öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede öğrencilerin depremden hasar almayan illere nakil edileceğini ve eğitimlerine bu şekilde devam edeceklerini dile getirmişti. Peki, depremzede öğrenciler hangi illere gönderildi? En çok hangi ilde depremzede öğrenci var?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi. En çok merak edilenlerden biri de depremzede öğrencilerin hangi illere nakil edileceğiydi. Peki, depremzede öğrenciler hangi illere gönderildi? İstanbul'da ne kadar depremzede öğrenci var? En çok hangi ilde depremzede öğreci var?
NE KADAR DEPREMZEDE ÖĞRENCİ NAKİL EDİLDİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakillerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki öğrencilerin hangi illere gönderildiğini açıkladı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER HANGİ İLLERE GÖNDERİLDİ?
Ankara - 13.110
Mersin - 10.272
Antalya - 9.380
Konya - 6.047
İstanbul - 5.898
İzmir - 3.831
Muğla - 3.629
Aydın - 3.066
Kayseri - 2.940
Bursa - 2.598
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