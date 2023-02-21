Depremzede öğrenciler hangi illere gönderildi? En çok hangi ilde depremzede öğrenci var?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:18

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:18

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından birçok soru gündeme geldi. En çok merak edilenlerden biri de depremzede öğrencilerin hangi illere nakil edileceğiydi. Peki, depremzede öğrenciler hangi illere gönderildi? İstanbul'da ne kadar depremzede öğrenci var? En çok hangi ilde depremzede öğreci var?

NE KADAR DEPREMZEDE ÖĞRENCİ NAKİL EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakillerinin yapıldığını açıkladı. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki öğrencilerin hangi illere gönderildiğini açıkladı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER HANGİ İLLERE GÖNDERİLDİ?

Ankara - 13.110

Mersin - 10.272

Antalya - 9.380

Konya - 6.047

İstanbul - 5.898

İzmir - 3.831

Muğla - 3.629

Aydın - 3.066

Kayseri - 2.940

Bursa - 2.598



