Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama

Son dakika gelişmesi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgesi ilan edilen illerdeki öğrencilerin nakillerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:42
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama
Abone Ol google-news

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afet bölgesi ilan edilen illerdeki öğrencilerin başka illere nakillerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940, Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakledildi.


Kahramanmaraş depremi Son dakika MEB mahmut özer

İlgili Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğrenci nakillerine ilişkin açıklama
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Okulların açılacağı tarih belli oldu

Bakan Mahmut Özer duyurdu: Okulların açılacağı tarih belli oldu
Son Dakika... Bakan Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Son Dakika... Bakan Mahmut Özer'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

En Çok Okunan Haberler