Depremzede öğrencilere destek
İstanbul Silivri Belediyesi, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’daki öğrencilere eğitim dönemi öncesi çanta ve kırtasiye yardımı yaptı.
İstanbul Silivri Belediyesi, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’daki öğrencilere eğitim dönemi öncesi çanta ve kırtasiye yardımı yaptı. Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu ve Kırcaoğlu İlkokulu’nun seçildiği projede Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da hazır bulundu. Etkinliğe ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Balcıoğlu, “Perşembe günü, İstanbul’dan Hatay’daki depremzede çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler götürdük. Onların gözlerindeki heyecanı görmek ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şahsi meselem’ dediği Hatay’dan elimizi asla çekmeyeceğiz” dedi.
Etiketler: #depremzede çocuklar #Silivri Belediyesi #hatay
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- Emekli maaş zammında yeni senaryo
- Kredi kartı 'limitlerine' ayar geliyor
- İsrail askerleri Batı Şeria'da Türk aktivisti öldürdü!
- İtalya basınından flaş Victor Osimhen iddiası!
- 'Türkiye yarın bambaşka bir CHP'ye uyanacak'