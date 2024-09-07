Depremzede öğrencilere destek

Yayınlanma: 07.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2024 - 04:00

İstanbul Silivri Belediyesi, depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’daki öğrencilere eğitim dönemi öncesi çanta ve kırtasiye yardımı yaptı. Hatay’ın Kumlu ilçesindeki Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu ve Kırcaoğlu İlkokulu’nun seçildiği projede Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da hazır bulundu. Etkinliğe ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Balcıoğlu, “Perşembe günü, İstanbul’dan Hatay’daki depremzede çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler götürdük. Onların gözlerindeki heyecanı görmek ve eğitim hayatlarına katkıda bulunmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Şahsi meselem’ dediği Hatay’dan elimizi asla çekmeyeceğiz” dedi.

