Depremzede öğrencilerin isyanı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Adıyaman’da evleri ağır hasar aldığı için 6 kişilik ailesiyle birlikte çadır kente yerleşen depremzede öğrenci Pınar Akgün, “Kitaplarımın hepsi evde kaldı. İnternet paketleri çok pahalı olduğu için satın alamıyorum. Burada günler sonra birkaç kaynak kitap bulup getirdiler ancak yeterli olmadığı için çalışamıyorum” dedi.

Akgün, çadırların ders çalışmak için uygun olmadığını ve psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini anlattı. Akgün, “Bize ek kontenjan ya da puan sağlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

"KAYGILAR ARTTI"

Kızı bu yıl üniversite sınavına girecek olan veli Mehmet Güzel ise öğrencilerin durumunu şu sözlerle anlattı:

“Çadırları su bastı. Soğukta, bez çadırlarda ders çalışmak için uygun ortam yok. Zaten yaşadıklarımızdan dolayı çocuklar ders düşünemiyor. Artçı depremler devam ediyor. Ders materyallerine erişimleri çok kısıtlı. Belki depremzede öğrenciler için ek kontenjan açılabilir ya da ek bir puan sağlanabilir.”

(Sinan Muşlu)



Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, “Depremde ailesini, yakılarını kaybetmenin travmasını yaşayan öğrenciler sağlıklı barınma ve beslenme koşullarına dahi ulaşamadı. Sınav kaygısına bir de yaşam kaygısı eklendi. Bu illerimizdeki öğrenciler için ek kontenjanlar oluşturulmalıdır” dedi.