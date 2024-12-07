‘Derin kriz geliyor’

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:44

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, eğitim harcamalarına ilişkin 2018-2023 yıllarını kapsayan çalışmasının ayrıntılarını paylaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen 2018’den itibaren eğitim harcamalarına ilişkin verileri inceleyen Yazgan, “2018’de 214 milyar 637 milyon TL olan eğitim harcamaları 2019’da 259 milyar 220 milyon TL, 2020’de 270 milyar 321 milyon TL, 2021’de 344 milyar 341 milyon TL, 2022’de 587 milyar 438 milyon TL ve 2023’te 1 trilyon 130 milyar 844 milyon TL oldu” verilerini paylaştı.

Yazgan verilere ilişkin “TÜİK’in eğitim harcamalarına ilişkin istatistikleri, tek başına bir pembe tablo gibi duruyor ancak gerçek bu değil. Bu verilerle krizi sadece pudralamaya çalışıyorlar. Pembe tablonun arkasında kriz var. İktidara sesleniyorum; emekliden, işçiden çaldığınız yetmedi, öğrencilerimizden de 5 yılda 2 asgari ücret çaldınız” dedi.