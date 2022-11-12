Derinleşen ekonomik kriz, öğrencileri görülmemiş oranda eğitim dışı bıraktı
Her iki çocuktan biri açlık çekiyor. Ekonomik kriz nedeniyle kitlesel okul terkleri yaşanıyor. Veli-Der Başkanı Yılmaz, “İhtiyacı olan tüm çocuklara acilen destek verilmeli” dedi.
Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) dün İstanbul’daki Kartal Medine Tayfur İlkokulu önünde bir basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Ömer Yılmaz, derinleşen ekonomik kriz ve artan yoksulluktan en çok çocukların etkilendiğine dikkat çekti.
Cumhuriyet’e konuşan Yılmaz, yoksulluğun artışından kaynaklı ülke tarihi boyunca görülmemiş kitlesel bir okul terki yaşandığına dikkat çekerek “Okula geri dönüşlerin sağlanması, okul terkinin artışının önüne geçilmesi için yoksulluk sınırı altında yaşayan tüm çocuklar tespit edilmeli, ihtiyacı olan tüm çocuklara acilen eğitim desteği verilmelidir” diye konuştu.
ÇOCUK İŞÇİ SORUNU
Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerinden de alıntı yapan Yılmaz, 2020-2021 istatistiklerine göre devamsızlar ve okul kaydı olup gitmeyenler hariç 5-17 yaş grubunda 1 milyon 200 bin 892 çocuğun örgün eğitim dışında olduğunu söyledi. Yılmaz, “Açıköğretimde kayıtlı öğrenci sayısı ise 1 milyon 738 bin 198. Örgün eğitim içinde gösterilen ancak yalnızca bir gün okula giden, velilerin ve çocukların beyanına göre ise o bir günde dahi çalıştırılmaya devam edilen, okul dışına çıkan, ‘çocuk işçi’ haline getirilen mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı ise son yedi ay içerisinde 160 binden 1 milyona ulaştı” diye konuştu.
BÜTÇE GERİLEDİ
Eğitimde yaşanan temel sorunların en önemli nedenin eğitime yeterli bütçe ayrılmaması olduğuna işaret eden Yılmaz, “2022’de MEB bütçesinin merkezi yönetim bütçesine oranı yüzde 10.79 iken bu oran 2023 bütçesinde yüzde 9.64’e gerilemiştir. Eğitimde yaşanan derin sorunlara rağmen bu bir artış değil, ciddi bir gerilemedir. Bu rakamlar olanakların daralması değil, politik bir tercihtir” ifadelerini kullandı.
İKİSİNDEN BİRİ DOYMUYOR
Çocukların gıdaya erişememesi, açlık ve okul terklerinin temel sorunları haline geldiğini söyleyen Yılmaz, “Son iki yılda yapılan zamların ardından en az iki çocuğumuzdan biri açlıkla karşı karşıya” dedi.
Taban fiyatlar üzerinden öğle yemeği ücretinin 35-36 TL’den başladığını söyleyen Yılmaz, “Okul kantinlerinde en ucuz besin olan tost 12-15 TL. İki çocuklu bir aile için bile çocukların yalnızca okul saatinde ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyeti, ülke nüfusunun yarısından fazlasının asgari ücretle yaşamaya çalıştığı ülke gerçekliğinde, aylık gelirin üçte birini aşıyor” dedi.
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