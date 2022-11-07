Üniversite öğrencisi inşaat ustası ressamın iki fırça arasında geçen hayatı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:28

İnşaatlarda boya ve alçı işleriyle uğraşan 42 yaşındaki Salih Yerlikaya, tuvaline yansıttığı yağlı boya tablolarıyla resme tutkusunu ortaya çıkarıyor. Yaşadığı evin bir bölümünü atölyeye çeviren Yerlikaya, yeteneğini akademiye taşımak istedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi'nde geçen yıl yetenek sınavlarında başarılı olan Yerlikaya, üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk babası Yerlikaya, iş hayatıyla sanatını bir arada götürmenin çabasını veriyor.

Resim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yerlikaya, küçük yaşlarda başlayan resme ilgisini zamanla gerçekleştirdiğini anlattı.

Üniversite hayali için bir süre ara verdiği resme 3 yıl önce geri döndüğünü kaydeden Yerlikaya, resimlerinin beğenildiğini, bu motivasyonla akademik kariyer için kolları sıvadığını dile getirdi.

Yerlikaya, günlerinin heyecanlı bir tempoda geçtiğini belirterek, "Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum, hayalime bir adım daha yaklaştım. Sonraki hedefim diplomamı almak. Akademi, resim ve sanat hayatında da başarılı olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmak için uğraşıyorum" diye konuştu.

"Hayallerin peşinden gidince fedakarlık kaçınılmaz oluyor"

Ailesinin geçimi için 20 yıldır inşaatlarda alçı, boya ve dekorasyon işleri yaptığını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İşi okulun ders programına göre ayarlıyorum. Sabah işe gidiyorum, öğleden sonra okula geliyorum. Eğer ders öğleden önceyse önce okula gidiyorum, çıkınca işe gidiyorum. Cumartesi, pazar da inşaatta çalışıyorum. Yani tatili kaldırdım. Hayallerin peşinden gidince fedakarlık kaçınılmaz oluyor. Akademik eğitim çok farklı. Buradaki eğitim çok şey katıyor. Bazı doğru bildiğim şeylerin yanlış olduğunu öğrendim. Akademinin ilerleyen zamanlarda kendime ait bir tarz oluşturma yönünde faydası olacaktır."

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Susuz da öğrencisinin gayretli ve başarılı olduğunu kaydetti.

Sanatın ve yeteneğin insanın özünde olduğuna işaret eden Susuz, "Salih, hem teorik hem uygulamalarla sanat eğitimini daha ileri noktaya çıkarabilmek için çabalıyor. Kendisinin çalışma disiplininden, karakterinden çok memnunuz. Bu olgunluğuna sahip insanların akademide sadece güzel sanatlarda değil, tüm bölümlerde olmasının o bölümlerdeki diğer öğrencilere de örnek olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.