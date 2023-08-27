DEÜ'de işten atılan İngiliz eğitimci: Kuruoğlu bizimle iletişim kurmadı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 10:26

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Gülmira Kuruoğlu, emekliliğine 1,5 yıl kalan ve kanser tedavisi gören yabancı uyruklu öğretim üyesi Nadine Freda Kemp’in iş akdini feshetmesi ve yabancı eğitimci kontenjanını İngilizce bilmeyen kız kardeşi E.S. ile doldurduğu iddiaları gündemdeki yerini korurken Kuruoğlu, hakkındaki iddiaları reddetmiş, İngiliz eğitmenlerin maaşlarını beğenmediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını öne sürmüştü.

İngiliz eğitimci Kemp, Gülmira Kuruoğlu’nun "İngiliz eğitimcilerin maaşlarını beğenmediği ve yerli hocalardan daha yüksek maaş istediği" şeklindeki açıklamalarının gerçek dışı olduğunu söyleyerek, “İddia kışkırtıcı şekilde yaftalama amacına hizmet etmektedir” dedi.

Türk öğretim elemanlarına göre düşük maaş aldıklarını ve YÖK’ün aldığı karar ile “eşit işe eşit ücret” prensibine uygun bir şekilde iyileştirme istediğini belirten Kemp, Kuruoğlu yönetiminin kendisi hakkında disiplin soruşturmasını açtığını belirtti.

İLETİŞİM KURAMADI SORUŞTURMA AÇTI

Gülmira Kuruoğlu'nun İngilizce bildiğini ve onlarca makale yazdığını açıklamasına da yanıt veren Kemp, üniversite veri tabanında yabancı dil bilgisinde yalnızca Rusça’nın yer aldığını belirterek, “Bizlerle bırakın İngilizce konuşmayı, çevirmen yardımı ile dahi iletişim kurmaktan imtina etmiştir. Daha da vahimi, bu kez de kendisiyle görüşmek için makam odasına gittik diye ‘randevu almaksızın amir odasına gitmek’ iddiasıyla disiplin hükümlerince yine işlem tesis etmiştir” diye konuştu.

SORUMLULUĞU REKTÖRE ATTI

Kuruoğlu’nun yaptığı açıklamada İngiliz hocaların işten atılmasına ilişkin bir yetki ve sorumluluğun Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar yönetimindeki rektörlük makamında olduğunu işaret eden Kemp, okulda iş barışının Gülmira Kuruoğlu müdür olarak atandıktan sonra bozulduğunu ve ardından kanser tedavisi gördüğü bir dönemde ve emekliliğine 1,5 yıl kala da işten çıkarıldığını yeniledi.

RESMİ KANITLAR ORTADA, DENETİM YAPILSIN

17 yıldır kuruma ve akademiye hizmet vererek sayısız öğrencinin İngilizce öğrenmesine katkı sağlayan Kemp, Kuruoğlu'nun gerçek dışı iddialarına rağmen tüm resmi belge, yazışma ve de kanıtların ortada olduğunu, bu hususta yetkili devlet kurumları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yerinde denetim yapılmasını talep etti. Kemp, “İş akdi feshi gibi ağır bir yaptırımla beraber, şahsımı hedef alan iş ve eylemlerin er ya da geç yargı kararlarıyla bozulacağına ve hukukun adalet doğuracağına inanıyorum” dedi.