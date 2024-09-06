DGS 2024 sonuçları açıklandı mı? DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katılım gösterdiği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, sonuç telaşı yaşıyor. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı? DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 19:46
DGS 2024 sonuçları açıklandı mı? DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı 'nın (DGS) üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Peki, DGS 2024 sonuçları açıklandı mı? DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilmiş, sonuçlar için ise 14 Ağustos işaret edilmişti. Ancak, sonuçlar açıklanmadı.

ÖSYM tarafından net bir şekilde DGS'nin hangi tarihte açıklanacağıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Sonuçların eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.


Etiketler: #DGS #DGS sonuç #sınav #Dikey Geçiş Sınavı

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