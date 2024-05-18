Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:49

Güncelleme: 18.05.2024 - 09:49

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı. Dikey geçişle 4 yıllık üniversitelere geçmek isteyen öğrenciler, DGS başvurularını araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman bitecek? DGS başvuruları nasıl yapılır?

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak. Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.