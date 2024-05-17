ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak. Sınava giren yurttaşlar sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:32
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news

ÖGG sınavına giren ve sonuçları bekleyen adaylar, sık sık EGM’nin sınav sonuçlarını açıklayacağı sistemi kontrol ediyor. Adayların gözü kulağı EGM'den gelecek ÖGG sınav sonuç açıklamasında. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihin erişime açılacak.

https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.


Güvenlik haberleri ögg sınavı haberleri sınav sonuçları haberleri sınav haberleri

İlgili Haberler

ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak

ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak
Öğretmen adaylarının sözlü sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yargıya taşındı

Öğretmen adaylarının sözlü sınavlarına ilişkin yeni düzenleme yargıya taşındı
ÖSYM açıkladı: e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman? e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM açıkladı: e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman? e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı başvuru tarihi ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı
Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?

Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?
Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 17 Mayıs 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu
Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım

Uyuşturucu alışverişi yaparken yakalanmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ilk paylaşım
Konut satışı 3 yılın dibinde

Konut satışı 3 yılın dibinde
TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!

TFF 1. Lig play-off yarı finalinin adı belli oldu!
Cezaları kaldırılmıştı: Çetin Doğan tahliye oldu

Cezaları kaldırılmıştı: Çetin Doğan tahliye oldu