Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:32

ÖGG sınavına giren ve sonuçları bekleyen adaylar, sık sık EGM’nin sınav sonuçlarını açıklayacağı sistemi kontrol ediyor. Adayların gözü kulağı EGM'den gelecek ÖGG sınav sonuç açıklamasında. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihin erişime açılacak.

https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.