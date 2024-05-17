Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını bekleyen öğrenciler ve veliler, bursluluk ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:27
Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar?
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2024 İOKBS burs ücreti için tarih araştırmaları başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla yapılan 2024 bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken burs tutarı ve ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki, Bursluluk parası ne zaman yatacak? İOKBS burs ücreti ne kadar?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Bursluluk ücreti (İOKBS) ödemeleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. Ödemeler 12 ay üzerinden yapılmaktadır. İOKBS bursları Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

BURSLULUK ÖDEMELERİ SORGULAMA

2024-2025 İOKBS burs ödemeleri ekim ayından itibaren ödenmeye başlandı. İOKBS burs ödemeleri her ayın 25'ine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. İOKBS bursları e-Okul üzerinden sorgulanabiliyor.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak Temmuz-Aralık 863 TL olarak bursluluk ücreti yatırılıyordu. Bursluluk ücretine %30 zam yapılması durumunda 258 TL artacak ve 1.121 TL’ye yükselecek. Bursluluk ücretine %40 zam yapılması durumunda 345 TL artacak ve 1208 TL olacak. Bursluluk ücretine %50 zam yapılması durumunda ise 431 TL artacak ve 1293 TL’ye yükselecek.


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