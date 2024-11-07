Yayınlanma: 07.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 07.11.2024 - 12:15

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ''DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusunun cevabını merak etti. Peki, DGS ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? DGS ek tercih kayıtları için gerekli belgeler neler?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 DGS ek kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında (13 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.