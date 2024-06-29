DGS ne zaman? DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS soru dağılımı nasıl, kaç dakika sürecek?

ÖSYM DGS sınav tarihi, saati ve soru dağılımı ile ilgili bilgileri paylaştı. İki yıllık eğitimini dört yıllık lisans eğitime tamamlamak isteyenler yaklaşan DGS tarihini araştırıyor. Peki, DGS ne zaman? DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS soru dağılımı nasıl, kaç dakika sürecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 16:19
DGS ne zaman? DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS soru dağılımı nasıl, kaç dakika sürecek?
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DGS tarihi, saati ve sınav süresi merak ediliyor. ÖSYM tarafından DGS sınavıyla alakalı detayları duyurdu. Peki, DGS ne zaman? DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor? DGS soru dağılımı nasıl, kaç dakika sürecek?

DGS NE ZAMAN?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS KAÇ DAKİKA?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.


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