AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
AÖL 3. dönem sınav oturum bilgileri, hazırlıklarını sürdüren adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?
AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.
Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
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