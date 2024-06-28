Yayınlanma: 28.06.2024 - 10:10

Güncelleme: 28.06.2024 - 10:10

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 2 Haziran’da giren binlerce aday sayısal ve sözel oturumlarında sorulara yanıt verdi. Liseyi fen lisesi, anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi gibi başarı düzeyi yüksek okullarda okumak isteyen öğrenciler LGS sınav sonuçlarına kilitlendi. Peki, LGS 2024 sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 LGS sonuçlarına nereden öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS 2024 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaptığı açıklamada LGS 2024'ün açıklandığını bildirdi.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB LGS sınav sonuçlarını açıkladı. MEB’in son dakika açıklamasıyla duyurduğu sonuçlara https://sonuc.meb.gov.tr sitesinden erişilebiliyor. Adaylar MEB’in yukarıdaki linki üzerinden TC Kimlik No, doğum tarihi bilgisi ve ekranda görülecek güvenlik kodunu girerek LGS sınav sonuçlarını öğrenebilir.

MEB’in sonuçları açıklamasıyla birlikte erişime açılan sorgulama ekranına giriş yapan adaylar, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinden yaptıkları doğru ve yanlış sayılarını görebilecek.

Adaylar, MEB sitesi üzerinden açılan sonuç ekranında, yaptıkları doğru ve yanlış sayıları üzerinden belirli katsayılar ile hesaplanacak, puanlarına ulaşabilecek. LGS sınavına giren adaylar 100 - 500 puan arasında değerlendirilen sonuçlar üzerinden lise tercihlerini yapacak.