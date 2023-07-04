DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. DGS sınavına girecek olan iki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 2023 DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını, sınav giriş belgelerini nereden alacaklarını ve DGS sınavının ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman?
Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına giriş yapan adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...
DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı, sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesinin DGS'nin uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.
DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.
ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- 'Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor...'
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- 'Bin kişiden sipariş gelince...'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Suudi Arabistan'dan çılgın teklif