Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:36

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:36

Ön lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra lisans eğitimlerini tamamlamak için DGS sınavına giriş yapan adaylar DGS sınavının ne zaman yapılacağını ve DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2023 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? 2023 DGS sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı, sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgesinin DGS'nin uygulanacağı tarihten yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

DGS sınav giriş belgesinin 6 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek.

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar DGS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.