DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:49

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:49

DGS başvuruları 29 Mayıs-05 Haziran arasında alındı. 2023 Dikey Geçiş Sınavı için beklenen gün geldi. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci için DGS'ye geç başvuru günü yaklaşıyor.



2023 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, DGS başvuru tarihleri 26 Mayıs'ta başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erdi.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



DGS geç başvuruları 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

2023 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ?

2023 DGS geç başvuru ücreti 405 TL.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS'ye başvurmak isteyenler ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna ulaşabilirler. DGS geç başvuru, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.



2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.



