Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Öğrenciler, 2 yıl süren ön lisans eğitimlerinin ardından 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek için DGS sınavına olan hazırlıklarını tamamladı. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş belgeleri belli oldu mu?

DGS SINAVA GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS sınava giriş yerleri henüz açıklanmadı. Resmi duyuru olduğunda haberimizde yer verilecektir.

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz 2025 saat 10:15'te uygulanacak.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.