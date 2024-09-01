Yayınlanma: 01.09.2024 - 10:18

Güncelleme: 01.09.2024 - 10:18

KPSS maratonunda sıra ön lisansa geldi. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacak. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman başlayacak? KPSS Ön Lisans sınavı kaç soru? KPSS Ön Lisans sınavı kaç saat sürüyor?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapılıyor. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakika sürecek. Sınavda 120 soru sorulacak.

KPSS'DEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklar.

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.