Üniversite sınavı gözetmensiz yapıldı: 'ÖSYM'nin amacı ne?'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 07:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav uygulama yönergesine göre, sınav salonlarında bir salon başkanı, bir gözetmen ve gözetmen yardımcısı görevlendirilme zorunluluğu varken bazın sınıflarda sadece salon başkanı görevlendirildiği ileri sürüldü.

Eğitim-Sen Merzifon Şube Başkan Temsilcisi Eyüp Turan, “Otuz yıllık bir öğretmen olarak ilk defa bu yılki TYT ve AYT sınavlarında salonda salon başkanı olarak tek başıma görev yaptım. 16 Haziran Cumartesi günü Karamustafa Paşa Ortaokulu’da görevliydim ve on beş sınıfın on üçünde sadece salon başkanı vardı, salonlarda gözetmen yoktu. 17 Haziran Pazar günü ise Gazi Ortaokulu’nda görevliydim ve manzara aynıydı” dedi.

"ÖSYM’NİN AMACI NE?"

Öğretmenlerin görev istediğini belirten Turan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sınıflarda tek bir gözetmen olması sınav güvenliğine şüphe getirmektedir. Sınav bitiminde sınıfta evrakları toplama ve kapatma esnasında tek başınasınız. Sınav evrakını teslim aldığımız saatten sınav bitimine kadar temel ihtiyacınızı gidermek için salonu terk etmek zorunda kalırsanız ne olacak? Sınav biterken tek bir öğrenci kaldıysa ve onu tanıyorsanız yardım edip etmemek vicdanınıza kaldı. Sınav esnasında bir öğrenciye bir şey olursa sınıfı terk edemezsiniz ve bina sorumlusuna ulaşamazsınız. Sınavlarda yıllardır iki gözetmen oluyordu. Bu yıl ne değişti, ÖSYM’nin amacı ne?”