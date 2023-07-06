ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2023/1 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercih süreci başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:56
ÖSYM duyurdu: KPSS tercihleri başladı
Abone Ol google-news

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 6 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."


kpss sınav ösym yerleştirme

İlgili Haberler

2023 KPSS ÖABT başvuruları nasıl yapılır? KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar?

2023 KPSS ÖABT başvuruları nasıl yapılır? KPSS ÖABT başvuru ücreti ne kadar?
KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?

KPSS-2023/1 tercihleri başladı mı? KPPS-1 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS-2023/1 tercihleri nereden, nasıl yapılır?
KPSS 2023 tercihleri başladı mı? KPSS-2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2023 tercihleri başladı mı? KPSS-2023/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

En Çok Okunan Haberler