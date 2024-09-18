Yayınlanma: 18.09.2024 - 15:38

Güncelleme: 18.09.2024 - 15:38

2024 DGS tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların ilgisini çekmeye başladı. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte DGS tercih işlemleri resmen başladı. İki yıllık önlisans programlarından mezun olan adaylar, aldıkları puanlara göre dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için üniversite tercihlerinde bulunacaklar. Peki, DGS tercihleri başladı mı? 2024 DGS tercihlerinde son gün ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2024 DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri başladı.

2024 DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kılavuzda belirtilen bilgilere göre, 2024 DGS tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini en geç 24 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecekler.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yerleştirme işlemleri, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallara göre yapılacaktır.