Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:42

DGS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının açıklanmasının üzerine adaylar gözlerini tercih işlmelerine çevirdi. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihleri ne zaman bitecek, baraj puanı var mı? DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 Cuma günü, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını gören adaylar tercih zamanını araştırırken ÖSYM'den tercih dönemine ilişkin resmi bir bilgi gelmedi. 2022 yılında tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılırken tercih kılavuzunun, tercih takvimi başlamadan hemen önce ilan edilmesi, tercih sürecinin ise Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

2023 DGS BARAJ PUAN VAR MI?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu bekleniyor.

Kılavuzun ne zaman yayımlanacağı belli değil. Geçtiğimiz yıl tercihler; 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

Kılavuzun da tercih takvimi başlamadan hemen evvel ilan edileceği tahmin ediliyor.