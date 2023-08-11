Son Dakika: DGS sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçlarını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) sonuçları açıklandı.
Adaylar, ÖSYM’nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/ipzsGXXNpJ pic.twitter.com/2wYXWbv8m1— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 11, 2023
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