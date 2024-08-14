DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri için geri sayım devam ediyor. Sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak. Adaylar, DGS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında aldıkları puana göre tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:21
DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılır?
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DGS sonuçları için heyecan dorukta. Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler bu haberi bekliyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek


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