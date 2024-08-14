BESYO sınavı ne zaman? BESYO parkur sınav tarihleri ne zaman?

BESYO sınav tarihi için araştırmalar devam ediyor. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamına alınan BESYO sınavları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Peki, BESYO sınavı ne zaman? BESYO sınav tarihleri ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:28
BESYO sınavı ne zaman? BESYO parkur sınav tarihleri ne zaman?
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde; özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için YÖK tarafından belirlenen üniversitelerde aynı tarih ve zamanda merkezi özel yetenek sınavı yapılmasına karar verildi. Peki, BESYO sınavı ne zaman? BESYO sınav tarihleri ne zaman?

BESYO SINAVLARI NE ZAMAN?

BESYO'larda eğitim almayı düşünen öğrenciler; ÖSYM tarafından belirlenen parkurda ve tarihte sınava dahil olacak. Sınav tarihleri, 20-26 Ağustos tarihleri arasında olacak. 

ÖZYES HAKKINDA

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmasına karşılık farklı akademik birimlerde olan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Spor Yöneticiliği, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Beden Eğitimi ve Spor programlarında da uygulanacak.


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