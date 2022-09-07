DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Önlisans öğreniminden 4 yıllık lisans öğrenimine geçmek isteyenler, DGS yerleştirme sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulandı.
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
DGS yerleştime sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
YÜKSEKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
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