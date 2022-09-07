KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nereden öğrenilir?

Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurtlarına başvurdu. Peki, binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nereden öğrenilir? Bakan Kasapoğlu açıkladı...

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:05
KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları nereden öğrenilir?
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KYK yurt başvuruları24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanandı. Binlerce öğrenci KYK yurt başvuru sonuçlarını merakla bekliyor. Üniversite kayıtlarını yaptıran binlerce öğrenci barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurtlarına başvurdu.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KYK'ya başvuran öğrenciler e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden KYK yurt sonuçlarını öğrenebilir.


kyk KYK yurtları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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