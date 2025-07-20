Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) saat kaçta başlıyor? DGS kaç dakika sürüyor? DGS'den en erken kaçta çıkılır?

2025 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla temin edilebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresine giriş yaparak sınav giriş belgelerini indirebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ve fotoğrafı yer alıyor. Sınav giriş belgesi, sınav günü kimlik belgesiyle birlikte zorunlu olarak yanlarında bulundurulmalı.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2025 Dikey Geçiş Sınavı, 20 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak. ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre, adayların sınav günü saat 10:00’dan önce sınav binalarında hazır bulunmaları gerekiyor. Saat 10:00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak. Sınav, toplam 135 dakika sürecek ve saat 12:30’da sona erecek. DGS’de adaylara 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak.