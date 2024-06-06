Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi için adayların araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM tarafından uygulanacak sınavda e sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?
Bu seneki Dikey Geçiş Sınavı için başvuru işlemleri 10-20 Mayıs tarihleri arasından tamamlandı. Geç başvurular ise 28 Mayıs'ta alındı. Sürecin tamamlanmasının ardıdan gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, Dikey Geçiş Sınavı giriş yerleri açıklandı mı? Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?
DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınavı bu sene 30 Haziran'da düzenlenecek. Adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav yerlerine odaklanıldı.
ÖSYM adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandıktan sonra, DGS sınav giriş belgelerini erişime açacak.
DGS sınav giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğraf yer alacak.
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