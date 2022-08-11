Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı

Sınav takvimine göre 12 Ağustos’ta açıklanması beklenen DGS, bugün erişime açıldı. DGS sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından TC kimlik no ve şifre ile öğrenilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:00
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı
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İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sonuçları beklenenden erken sürede erişime açıldı.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.


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