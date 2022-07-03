80 yaşında DGS'ye girdi; 'Tabuta girene kadar okuyacağım' dedi
Amasya'da 2 yıllık ilahiyat fakültesi mezunu Yaşar Aktaş (80), lisans diploması almak için DGS'ye girdi. Sınav görevlilerinin kendisini görünce şaşırdığını belirten Aktaş, "Eğer kazanırsam, çok mutlu olacağım. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.
İlahiyat fakültesi ön lisans mezunu 3 çocuk ve 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, bastonuyla geldiği eğitim fakültesinde Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi.
İlerleyen yaşına rağmen ölene kadar okumaya devam edeceğini belirten Aktaş "Niyetim; bu girmiş olduğum sınavla 4 yıllık ilahiyat fakültesini tamamlamak. Aynı zamanda Türk dili ve edebiyatını da okuyacağım. Kamuda 25 sene çalıştım. Makine ve kimya emeklisiyim. Halen bu yaşımda bile yazıp, çiziyorum. Etrafımda beyaz kağıt görünce muhakkak doldurmak, yazı yazmak istiyorum. Sınavım, bana göre çok güzel geçti. Fakat ÖSYM nasıl bilir, bilemem. Eğer kazanırsam, çok mutlu olacağım. İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra da okumaya devam edeceğim. Tabuta girinceye kadar okumayı düşünüyorum" dedi.
'AZMİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Sınavda görevlilerin kendisini görünce şaşırdıklarını belirten Aktaş, "Beni kapıda görenler, 'Neden geldin, çocuk mu getirdin' dediler. 'Yok kendimi getirdim' dedim. 'Nasıl' diyerek şaşırdılar. Sınava gireceğim, bu da sınav kağıdım deyince inandılar" diye konuştu.
Amasya Üniversitesi Genel Sekreter Duran Çuhadar da "Yaşar amcamızı refakatçı olarak görmüşler. Görevli olduğum için gelip, sordular; bir amcamız geldi, 80 yaşın üzerinde sınava girecekmiş, ne yapalım. Sınav kağıdına bakınca sınava geldiğini anladık. Mutlu olduk, azminden dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza, bu amcamız örnek olacak bir davranış sergiledi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
- Bozuk yolları çiçek ekerek protesto ettiler
- Kartal'da apartmanda çökme
- Çiftçi sayısı azaldı, borç miktarı arttı
- 'Herkes ayağa kalksın'
- İzmir sahili yeşile büründü: 'Temmuzda görmek şaşırtıcı'
- OSB’de korkutan doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki orman yangını
- Pervin Buldan: 'Köprü olmayacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!