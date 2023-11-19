Din eğitimine girmeyen öğretmenlerin ücretleri kesilecek!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

Eğitim-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar çevrimiçi yayımlanan seminerleri izleyen eğitimcilerin mesleki çalışma görevlerini tamamlamış sayılarak ücret alabileceğini, izlemeyen öğretmenlerin ise ücret almaya hak kazanamayacağını söyledi.

Beyazadam, “Yayınlanan seminer programın sonunda tüm branş öğretmenlerine din eğitimi yer alıyor. Bu anayasanın laiklik ilkesine aykırı. Ayrıca çevrimiçi olarak parça parça hazırlanan videoları izlemediğinizde, izlemediğiniz kısmını ücretli kesiliyordu. Biz, genel merkezimizin aldığı karar bu din eğitimi videolarını izlememe kararı aldık ve o dersin ücretinden feragat ettik. Bakanlık hemen yeni bir düzenlemeyle altı parça videoyu tek parça haline getirdi ve sonda olan din eğitimi ikinci sıraya aldı. Yani herhangi birini izlemediğinizde video eğitimini tamamlayamıyorsunuz ve hiçbir ücret de alamıyorsunuz. Bunlar öğretmen arkadaşlarımıza hakarettir, bunlar eğitim emekçilerine hakarettir. Bu şekilde, metazori bir biçimde yol alamazsınız. İdeolojik yaklaşım, dayatma var. Toplumun özellikle bu konuya eğilmeye, basını, aydınları, üniversite camiasını bu konuya eğilmeye, düşünmeye davet ediyoruz” dedi.

Veysel Beyazadam

YARGIYA TAŞINDI

Eğitim emekçileri öğretmenlerin ücret baskısıyla din eğitimi almaya mecbur tutulmasına tepki gösteren Beyazadam, “Seminer programının öğretmenlere ortalama 900 lira bir ekonomik getirisi var. Şimdi bu ‘din eğitimi’ videosunu izlemeyen bir arkadaşımız bu paradan mahrum bırakılmış olacak. Yani Bakanlık burada, ekonomik yetmezlikler içerisinde örselenen, mücadele eden, yıpranan eğitim emekçisinin ekonomik yetmezliğinden yararlanmaya mı çalışıyor? Bu kadar iki kuruşa bile muhtaç halde bıraktığınız öğretmen sırf bu parasal ihtiyaçtan kaynaklı sizin istediğiniz yöntemi izlemek zorunda mı? Yani demokratik işleyiş, tutum bu mudur? İktidarı buradan Anayasal ilkelere aykırı, tekçi, mezhepçi, yönlendirici ve çerçeveye sığdırmaya çalışan politikalarından derhal vazgeçmeye davet ediyoruz. Genel merkezimiz de bu uygulamayı yargıya taşıdı” diye konuştu.