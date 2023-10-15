Yayınlanma: 15.10.2023 - 12:24

Güncelleme: 15.10.2023 - 12:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) sınavı bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar cevp anahtarını ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DUS 2 sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?

DUS 2. DÖNEM SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) NEDİR ?

DUS, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı'nın kısaltmasıdır. Diş hekimliği fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girmesi gereken bir sınavdır. DUS, ÖSYM tarafından yılda bir kez yapılır. Sınavda adaylar, diş hekimliği alanındaki temel bilimler ve klinik bilimler konularından sorumludur.