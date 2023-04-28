Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman saat kaçta? 2023 DİB-MBSTS günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

Yayınlanma: 28.04.2023 - 18:06

Güncelleme: 28.04.2023 - 18:07

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar için beklenen haber ÖSYM'den geldi

DiYANET İŞLERI BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 DİB-MBSTS GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?

30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2023-DİB-MBSTS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 30 Nisan 2023 Pazar günü 11.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'ye ilişkin, "Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak, 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek sınav saat 14.45'te başlayacak. Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

Ersoy, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günleri açık olacağı bildirildi.

30 NİSAN 2023 PAZAR GÜNÜ 11.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ