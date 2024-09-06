Diyanet’in hutbesinde yine laik eğitim hedef alındı: ‘Eğitim sadece bilgi yüklenmek değildir’

Yayınlanma: 06.09.2024 - 13:05

Güncelleme: 06.09.2024 - 13:05

İktidarın eğitimdeki gerici politikaları tartışılırken, Diyanet art arda tartışmalı hutbelere imza atıyor. Cumhuriyet, geçen haftalarda Diyanet’in Cuma hutbesinde eğitimde din odaklı ders seçilmesi yönünde çağrı yaptığını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Diyanet bu haftaki Cuma hutbesinde ise yine laik eğitim hedef alan açıklamalarda bulundu. Bilginin tek başına yeterli olmadığını ve dini eğitimle desteklenmesi gerektiği vurgulanan hutbede, öğretmenlere de çağrı yapıldı. Hutbede, “Önümüzdeki Pazartesi günü milyonlarca çocuğumuz okullarıyla buluşacak. Okullar, çocuklarımızın kimlik ve karakter gelişiminde, talim ve terbiyesinde önemli bir yere sahip olan kurumlarımızdandır. Öğretmenlerimiz ise çocuklarımızı, ilimle, imanla, güzel ahlakla, doğru ve sahih bilgi ile buluşturan, geleceğimizi inşa eden müstesna şahsiyetlerdir. Geliniz, göz aydınlığı yavrularımızın akademik başarıları için çaba gösterdiğimiz gibi ebedi kurtuluşları için de gayret edelim. Unutmayalım ki zamanın şartlarına göre iyi bir eğitim almış güzel ahlakla yetiştirilmiş bir nesil, en büyük kazancımız, en büyük kazancımız, en sarsılmaz gücümüz olacaktır” denildi.

Kuran kurslarına kayıt yapılması yönünde çağrıda bulunulan hutbede, “Önümüzdeki pazartesi günü aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarımız, eğitim-öğretime başlıyor. Bu sene, 16 Eylül’de başlayacak olan 7-10 yaş grubu, ihtiyaç odaklı ve uzaktan eğitim kurslarımıza da kayıtlarımız devam etmektedir. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadın erkek her yaştan insanımızı Kuran kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.