Diyanet'ten 30 Ağustos mesajı: 'Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere...'

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. ''Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zaferi’nin 102. sene-i devriyesini idrak etmenin onur ve heyecanı içindeyiz’’ ifadelerinin yer aldığı mesajda şunlar kaydedildi:

''Bugün, sarsılmaz bir imanla vatanımız, bayrağımız, hürriyetimiz ve mukaddes değerlerimiz uğrunda mücadele edenlerin aziz hatıralarını bir kez daha iftiharla yâd ettiğimiz gündür. 30 Ağustos Zaferi, vatan topraklarını işgal etmeye gelen sömürge kuvvetlerine karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla yekvücut olarak kahramanca direnen bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı bir destanın adıdır. Büyük zorluluklar ve imkânsızlıklar içinde kazanılan bu şanlı zafer, aynı zamanda milletimizin vatanından, bayrağından, dininden, mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğinin tüm dünyaya ilandır. Hiç şüphesiz bu büyük zaferin ardında, ecdadımızın sarsılmaz imanı, muhteşem cesareti ve hürriyetine meftun asil karakteri yer almaktadır. Bilinmelidir ki her karışı şüheda kanıyla yoğrulmuş bu topraklar, gönderde dalgalanan ay yıldızlı al bayrağımız ve gök kubbede yankılanan ezan sesleriyle ilelebet bizlere vatan olmaya devam edecektir.30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferlerle dolu şanlı tarihimiz, bizler için bir kıvanç vesilesi olduğu kadar omuzlarımıza önemli bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu bağlamda en temel sorumluluğumuz, ecdadımızın verdiği mücadelenin dayanak noktalarını muhafaza ederek birlik beraberliğimizi pekiştirmek ve coğrafyamızda yaşanan kaos, tefrika ve savaşların ardındaki planları doğru okuyarak milletimizin huzuru, ülkemizin bütünlüğü ve geleceğimizin teminatı için var gücümüzle çalışmaktır. Bunun için öncelikle 30 Ağustos’u bir zafere dönüştüren o güçlü inancı canlı tutmak ve nesilden nesile aktarmak zorundayız.