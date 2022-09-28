Doğa Okulları için rapor hazırlayan İTÜ, kendi analizini görmezden gelip öğrencileri riske atmış

28 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

Doğa Okulları’ndan dokuzunun, İTÜ ETA Vakfı bünyesinde bulunduğu sırada üniversite tarafından yapılan teknik inceleme raporuna göre “çürük” bulunduğu ortaya çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan teknik inceleme raporlarında, Yakacık ve Kartal binalarının yıkılıp yeniden yapılması, yedi okul binasının da güçlendiririlmesi gerektiği belirtildi. Ancak, bu okullar İTÜ çatısı altındayken raporun gerekleri yerine getirilmedi, öğrenciler bu binalarda öğrenim gördü. Doğa Okulları’nın yeni sahibi Can Eğitim Grubu yetkilileri, binalarda güçlendirme yaptıklarını söyledi.

Halen Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun rektörü olduğu İTÜ’nün İnşaat Fakültesi’nce Kartal Yakacık mahallesinde bulunan Doğa Koleji B blok lise binasında yapılan inceleme sonucunda hazırlanan Prof. Dr. Ali Osman Atahan imzalı, 17 Eylül 2021 tarihli raporda, bu okulda yapılan teknik incelemenin sonuçları şöyle ifade ediliyor:

“Yapı okul olarak tasarlanmıştır fakat yapının tasarlandığı yıl gözönüne alındığında 1975 tarihli deprem yönetmeliği yürürlüktedir. Bugünkü yürürlükteki yönetmeliğin istediği şartları sağlamadığı gibi yapı az katlı olmasına rağmen göçme bölgesi performans bölgesindedir. Yapı göçme performans seviyesinde olduğu için Lise (B Blok) binası olarak kullanılması uygun değildir. Yapı Kartal sahil bölgesinde olduğu, zemin değerlerinin riskli ve düşük seviyede bulunması ve yapının inşaat tarihinin eski olması sebebiyle binanın güçlendirilmesi tercihi teknik açıdan uygun bulunmamaktadır. Yapının yıkılarak yeniden yapılması daha doğru olacaktır.”

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA

O dönemde Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ’ye ait olan Doğa Koleji adlı eğitim kurumlarının dokuz okulu için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tarafından hazırlanan, “2018 Türkiye Deprem Yönetmeliğine göre Performans Analizi ve Teknik İnceleme Raporu”nun sonuçları şöyle:

- KARTAL: Aşağı Mah. Şahane Sok. No:3 Kartal İstanbul adresindeki Doğa Koleji Kartal Kampüsü’nün A-B-C-D blok, ilkokul ortaokul lise binasının yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 17.09.2021 ve 19.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- BOMONTİ: Merkez Mah. Kazım Orbay Cad. No:21 Şişli İstanbul adresindeki Şişli Bomonti Doğa Koleji binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. (İTÜ İnşaat Fakültesi- 13.08.2021 ve 16.08.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- SARIYER: Acarlar Boğaziçi Koru Evleri 34450 Sarıyer / İstanbul adresindeki Sarıyer Doğa Koleji binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 24.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- ÜSKÜDAR: Aziz Mahmut Hüdai Mah. Sümbülzade Sok No:10 Üsküdar İstanbul adresindeki Doğa Koleji İlköğretim binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 24.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- YAKACIK: Yakacık Mah. Takdir Sok. No:32 Kartal İstanbul adresindeki Doğa Koleji Yakacık Kampüsü A-B-C-D blok, ilkokul ortaokul lise binasının yıkılarak yeniden inşa edilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 17.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- BURSA OSMANGAZİ: Hamitler Mahallesi, Albayrak Cad. No:14 Osmangazi Bursa adresindeki Hamitler Doğa Koleji binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 12.08.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- GÜNEŞLİ: Yenibosna Mah Yalçın Koreş Cad No:14 Bahçelievler İstanbul adresindeki Doğa Koleji Güneşli binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir (İTÜ İnşaat Fakültesi- 17.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- ATAŞEHİR: İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad No:22 Bostancı Ataşehir İstanbul adresindeki Doğa Koleji Bostancı Kampüsü binasının (A – B blok ilkokul ortaokul lise) göçme bilgesi performans seviyesinde olduğu, güçlendirme yapılması halinde dahi İlk okul, ortaokul ve Lise binası olarak kullanıma uygun olmayacağı tespit edilmiştir. (İTÜ İnşaat Fakültesi- 17.09.2021 ve 19.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

- İNCEK: Ahlatlıbel Mah. No:3 Çankaya Ankara adresindeki Doğa Koleji İncek Kampüsü binasının güçlendirilmesi gerektiği tespit edilmişti.r (İTÜ İnşaat Fakültesi- 17.09.2021 tarih ve 936699 dosya numaralı rapor)

CAN EĞİTİM GRUBU: GÜÇLENDİRME YAPILDI

2022 Şubat ayından bu yana Doğa Okulları’nı bünyesinde barındıran Can Eğitim Grubu yetkilileri, raporlardan haberleri olup olmadığı ve binaların sağlamlığı konusunda şunları söyledi:

“Rapordan haberimiz var. Binaların hepsi kira ve mal sahiplerine durum bildirildi. Kendi inşaat ekiplerimizi gönderdik, tedbirlerimizi aldık. Binalarda güçlendirme çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Vicdani sorumluluığumuz var. Binalarımız sağlam, eğitimi engelleyecek bir durum yok. Birinci önceliğimiz çocuklardır.”