Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ortaya çıkan acı tablo: Çocuklar aç ve güvende değiller

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Evrensel Çocuk Günü olarak kutlanması 1954’te kararlaştırılan 20 Kasım, 1959 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Çocuk Hakları Bildirgesi’nin, 1989 yılında da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin kabul edildiği gün. Amaç, çocuk haklarına dikkat çekmek.

Hayata Destek Derneği tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü için yapılan açıklamada, 196 ülkece taraf olunan sözleşmenin imzalanmasından bugüne çocuk hakları açısından kazanımlar elde edildiğine dikkat çekilerek “Ancak hâlâ acil harekete geçilmesi gereken başlıklar var. Bunlardan yoksulluk, iklim krizi ve savaşlar, hem dünyadaki hem de ekonomik krizin etkisiyle ülkemizdeki çocukları çok etkiliyor” denildi. 111 ülkede yoksulluk içinde yaşayan 1.2 milyar insanın yaklaşık yarısı (593 milyonu) çocuk. Önleme stratejileri geliştirilmediği sürece, 2022 sonuna kadar dünyada 8.9 milyon çocuk daha çalışmak zorunda kalacak.

‘HER BİRİNE OKUL ÇANTASI’

Hayata Destek Derneği herkesi, çocukların yoksulluk çemberini kırmak amacıyla yürüttüğü “Bu Çantalara Kulak Verin” kampanyasına desteğe çağırıyor. Kampanya kapsamında, bir ilkokul çocuğunun başlıca kırtasiye ihtiyaçlarını içeren okul çantası OKİ ve kişisel temizlik malzemesi ihtiyaçlarını içeren hijyen çantası HİJİ, derneğin çalışma sahası olan 10 il başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor. Destekçiler, Hayata Destek Derneği’nin bağış sayfası üzerinden çantalar için bağışta bulunabiliyor.

720 BİNİ İŞÇİ

Türkiye’deki çocukların yüzde 44.3’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Bu oran, AB ülkelerinde ortalama yüzde 23.6.

Türkiye’deki çocukların yüzde 33.7’si “maddi yoksun.” Yani ısınma, temizlik ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi güçlük çekiyor. Artan yoksulluk, çocukların çalışmak zorunda kalmalarına neden oluyor, eğitim hayatından koparıyor, sağlıklı büyüme haklarını ellerinden alıyor. Akranlarıyla arasındaki eşitsizlik derinleşen çocuklar, ailelerinin yoksulluk döngüsünü kıramıyor. Ülkemizde 5-17 yaş arasında en az 720 bin çocuk işçi bulunuyor.