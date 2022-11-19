Avukat Nilda Baltalı: 'Son 10 yılda çocuk istismarı dava sayılarında üç kat artış var'

19 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Avukat Nilda Baltalı, “Karşılaştığımız birçok cinsel istismar davasında, çocuğun defalarca iç ve dış beden muayenesine maruz kaldığını ve süreğen bir şekilde ifadesinin alındığını görüyoruz. Bu gibi uygulamalar çocukların tekrar tekrar benzer olayları yaşaması anlamına gelmektedir” dedi.

Yargının, çocukların mağduriyetini ortaya çıkarıp faillerin cezalandırılmalarını sağlamak için elbirliğiyle çalışması gerektiğini söyleyen Baltalı, şöyle konuştu:

“TÜİK’in 2019 verilerine göre, 250 bin çocuk istismara uğrarken son 10 yılda çocuk istismarı dava sayılarında üç kat artış var. Aslında cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15-20’si adli mercilere intikal etmektedir. Bu nedenle gerçek rakamlar bunun çok ötesinde. Bununla birlikte yoksulluğu ortadan kaldırmak ve tüm çocukların devletin sunduğu güvencelere erişmesini sağlamamız lazım. Ancak hak mücadelemiz sürerse çocuklara şiddetten arınmış bir ülke sözü verebiliriz.”