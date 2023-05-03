Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Diyanet mühendis alımı şartları neler?
Diyanet İşleri Başkanlığına mühendis alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı mühendis alımı şartları neler?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI ŞARTLARI NELER?
2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.
Alımı yapılacak 20 kişiden 18'inin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Müracaatlar, 2-12 Mayıs tarihlerinde DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılabiliyor.
Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat 12 Mayıs saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden müracaat edebilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye gelen 'deep fake' istihbaratı
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Seçim öncesi İçişleri Bakanlığı'nda paralel yapı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken 'seçim' paylaşımı
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya yanıt!
- Yurttaşlardan Bakan Kurum'a 'SMS' tepkisi!