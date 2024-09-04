Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:57

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:57

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları için son güne gelindi. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek? DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır?

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

STS 1. DÖNEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 Diş Hekimliği Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 950 TL olarak açıklandı. Başvuru ücretini ÖSYM'nin "Ödemeler" kısmından ya da belirtilen bankalardan yatırabilirsiniz.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI LAZIM?

120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve 150 dakika sürecek. Sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 40 puan alınması gerekiyor.