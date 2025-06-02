Yaz tatiline doğru geri sayım sürerken hem öğrenciler hem de veliler gözünü bir kez daha e-Okul sistemine çevirdi. Peki, e-Okul kapandı mı? e-Okul ne zaman kapanacak?

E-OKUL KAPANDI MI?

e-Okul sistemi henüz erişime kapanmadı. Okulların 20 Haziran Cuma günü tatil yapacak olması nedeniyle öğrenciler 16-20 Haziran tarihlerine kadar e-Okul sisteminden devamsızlık ve not bilgilerine ulaşabilecek.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olacak. Öğrenciler tarafından not girişinin tamamlanması e-Okul sisteminin kapanması anlamına gelse de yapılan güncellemeyle karne basım gününe kadar devamsızlık ve not bilgileri sisteme girilebilecek.

E-OKUL DEVAMSIZLIK GİRİLİYOR MU?

e-Okul sisteminin açık olmasından dolayı karne basım gününe kadar öğrencilerin devamsızlık günleri okul yönetimine bağlı olarak e-Okul sistemine girilecek.