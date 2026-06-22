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e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor?

e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor?

22.06.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde sona yaklaşılırken, öğrenciler ve velilerin gündeminde e-Okul VBS yer alıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor?
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e-Okul VBS sorgulama ekranı birinci dönemin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul not girme işlemi hangi gün bitiyor? İşte ayrıntılar...

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E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul sistemi üzerinden öğretmenlerin öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini karne tarihinden önce tamamlaması gerekiyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılında karnelerin 26 Haziran 2026 Cuma günü dağıtılacak olması nedeniyle, not girişleri ve yoklama kayıtlarının en geç 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme işlenmesi bekleniyor.

E-OKUL NOT GİRME İŞLEMİ HANGİ GÜN BİTİYOR?

Karne dönemi hazırlıkları kapsamında öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerinin karne tarihine kadar sisteme işlenmesi gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, karne günü öncesinde e-Okul üzerinden sınav puanları, dönem sonu başarı durumları ve devamsızlık bilgilerine kolayca ulaşabilecek.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.

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