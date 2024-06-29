e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul sisteminde neler var?

Karnelerini alan ve notlarını öğrenen 8. sınıf öğrencileri, 2 Haziran tarihinde lise sınavına katıldılar. MEB'in VBS, bu kez LGS sonuçlarının kontrol edilmesi için yoğun olarak kullanılıyor. Peki, e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul sisteminde neler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:57
e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul sisteminde neler var?
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e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir kez daha gündeme geldi. Peki, e-Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? e-Okul sisteminde neler var?

MEB e-Okul VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenci bilgilerine erişebilirler. E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

Öğretmen ya da okul yönetiminden giriş yapacak olanlarsa yine aynı adres üzerinden “e okul yönetimi bilgi sistemi girişi” yapabilirler. Yöneticiler sisteme giriş yapmak içinse resimdeki rakamları, kullanıcı adını ve şifresini yazması gerekiyor.  

e-Okul SİSTEMİNDE NELER VAR?

  • Öğrencinin okuduğu kitaplar
  • Yazılı ortalamaları
  • Öğrenci kaydı ve nakil işlemleri
  • Not girişleri ve devamsızlık durumları
  • Sınav bilgileri ve merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri
  • Haftalık ders programı
  • Alınan belgeler ve e-karne
  • Şube yazılı ortalamaları

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